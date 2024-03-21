Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах

Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что поддержка граждан России для него важнее, чем победа на выборах президента страны.

«Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Российский лидер добавил, что это поддержка политического и экономического курса страны.

Глава государства также отметил, что прошедшее голосование было напряженным и крайне ответственным, поскольку народ выбирал путь, по которому Россия пойдет дальше. Он подчеркнул, что абсолютное большинство избирателей понимало значимость данного события.