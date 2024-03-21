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Путин заявил, что поддержка граждан для него важнее, чем победа на выборах

Российский лидер отметил, что выбор граждан РФ стал проявлением поддержки политического и экономического курса страны.
Максим Крюков 2024-03-21 13:15:01
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что поддержка граждан России для него важнее, чем победа на выборах президента страны.

«Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах», - сказал он.

Российский лидер добавил, что это поддержка политического и экономического курса страны.

Глава государства также отметил, что прошедшее голосование было напряженным и крайне ответственным, поскольку народ выбирал путь, по которому Россия пойдет дальше. Он подчеркнул, что абсолютное большинство избирателей понимало значимость данного события.

#Победа #Владимир Путин #россияне #поддержка #граждане рф #выборы президента рф
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