Специалист по ЗОЖ Кожевникова рассказала, как подобрать кроссовки для бега

Для занятий бегом желательной приобретать кроссовки с достаточной амортизацией, которые позволят смягчить нагрузку на суставы. Они должны быть мягкими и комфортными. Об этом в беседе со «Звездой» заявила специалист по здоровому образу жизни Дарья Кожевникова.

«Если мы будем ходить в обычной обуви или в обычных ботинках, будем чувствовать, как нам жестко. А нам должно быть комфортно. Если нам комфортно, то и сам процесс становится приятным», - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что важно правильно подобрать обувь под определенный стиль тренировки.

«Если человек занимается в тренажерном зале, то нужны кроссовки для тренажерного зала. Если человек бегает, то беговые», - Дарья Кожевникова.

В целом же она посоветовала тем, кто желает заняться бегом, начать с активных динамических прогулок, например, в парке. По времени лучше подойдут весна или лето. А желательно обратиться к тренеру, который покажет технику бега, рассчитает пульсовой режим и поможет в других вопросах.