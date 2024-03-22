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Специалист по ЗОЖ Кожевникова рассказала, как подобрать кроссовки для бега

Обувь должна быть мягкой и комфортной.
Сергей Лебедев 2024-03-22 07:41:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Для занятий бегом желательной приобретать кроссовки с достаточной амортизацией, которые позволят смягчить нагрузку на суставы. Они должны быть мягкими и комфортными. Об этом в беседе со «Звездой» заявила специалист по здоровому образу жизни Дарья Кожевникова.

«Если мы будем ходить в обычной обуви или в обычных ботинках, будем чувствовать, как нам жестко. А нам должно быть комфортно. Если нам комфортно, то и сам процесс становится приятным», - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что важно правильно подобрать обувь под определенный стиль тренировки.

«Если человек занимается в тренажерном зале, то нужны кроссовки для тренажерного зала. Если человек бегает, то беговые», - Дарья Кожевникова.

В целом же она посоветовала тем, кто желает заняться бегом, начать с активных динамических прогулок, например, в парке. По времени лучше подойдут весна или лето. А желательно обратиться к тренеру, который покажет технику бега, рассчитает пульсовой режим и поможет в других вопросах.

#фитнес #тренировка #наш эксклюзив #бег #Дарья Кожевникова
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