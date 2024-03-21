Группировка войск «Центр» поразила за сутки 16 опорных пунктов ВСУ

ВС РФ поразили 16 украинских опорников за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по 350 выявленным целям ВСУ, в том числе 16 опорным пунктам, около 60 районам скопления живой силы и техники, более сотни позиций полевой артиллерии», - говорится в сообщении.

Начальник пресс-центра сообщил о боевой работе нашей авиации. Так, за сутки нанесено более 40 ударов в районах Соловьево, Очеретино, Керамик, Бердычи. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 395 человек. Противник лишился двух БМП, двух бронемашин, 16 автомобилей, двух пунктов управления беспилотниками.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ также потеряли несколько единиц техники. Как утверждает Савчук, поражены САУ «Акация», противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», 120-мм миномет. Отличились и наши силы ПВО. За сутки сбиты шесть беспилотников ВСУ и реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.