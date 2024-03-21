Власти Грайворонского городского округа попросили жителей временно покинуть дома

Глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал местных жителей временно покинуть населенный пункт в связи с обстрелами со стороны украинских боевиков.

«Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», - написал он в своем Telegram-канале.

Бондарев добавил, что людей готовы принять в Ярославской области. Он уточнил, что для желающих покинуть свои дома власти Грайворонского городского округа готовы организовать отъезд.

Глава округа также отметил, что местные власти стараются доставлять гражданам продукты питания, однако это зависит от оперативной обстановки.