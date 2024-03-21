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Расчеты «Градов» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ под Авдеевкой

Слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных целей - мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать продвижение вперед штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции противника.
2024-03-21 11:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке. Кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Операторы беспилотников во время разведки обнаружили координаты и передали их артиллерийским подразделениям. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь. На кадрах видно, как реактивные снаряды сходят с трубчатых направляющих и устремляются к заветным целям.

Слаженная работа военнослужащих расчета позволяет наносить огневое поражение выявленных целей. «Грады» бьют по местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают продвижение вперед штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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