Расчеты «Градов» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ под Авдеевкой

Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке. Кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Операторы беспилотников во время разведки обнаружили координаты и передали их артиллерийским подразделениям. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь. На кадрах видно, как реактивные снаряды сходят с трубчатых направляющих и устремляются к заветным целям.

Слаженная работа военнослужащих расчета позволяет наносить огневое поражение выявленных целей. «Грады» бьют по местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают продвижение вперед штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.