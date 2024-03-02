Документы на новое жилье и ордены Мужества вручили участникам спецоперации в ВМА Кирова

Заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим-участникам спецоперации госнаграды, сертификаты об окончании курса дополнительного образования, воинские звания и ордена «Мужества» в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе «Военно-медицинской академии имени Кирова».

Военнослужащим передали слова благодарности от Министра обороны России Сергея Шойгу за проявленное мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга. Также заместитель начальника филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Александр Новиков вручил военнослужащим жилищные документы.

«Для военнослужащих, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу, специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны», - сказал Александр Новиков.

О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и медицинском обеспечении на новых местах военной службы, рассказал начальник академии Военно-медицинской академии, генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков. Он сообщил, что все военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации, могут по желанию продолжить прохождение военной службы на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. В целях прохождения военной службы на этих должностях военнослужащих необходимо подготовить для выполнения обязанностей, чем и занимаются на базе реабилитационно-образовательного центра.

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию назвал настоящей элитой страны российских военнослужащих. Он подчеркнул, что труженики и воины доказали свою преданность России делом.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.