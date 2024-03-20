Подбивший Abrams оператор FPV-дрона отметил, что они «горят еще хлеще»

Оператор FPV-дрона с позывным Сокол, который поразил второй американский Abrams украинских боевиков, рассказал, что эти бронемашины «горят еще хлеще», чем любые другие танки.

«Поначалу я даже не ожидал, что это будет американец. Ну танк и танк. А тут американец. Произвело такой фурор. Что они горят еще хлеще любых других танков. Естественно, восторг на самом деле. Очень сильный восторг», - признался старший разведчик, оператор FPV-дрона Сокол.

Сначала, как говорят на передовой, разул. Вторым дроном-камикадзе добил! Экипаж Abrams бросился врассыпную. Кстати, координаты танка расчету Сокола передала наша штурмовая группа.

«Он ехал по главной дороге населенного пункта Бердычи. Чем совершил глупейшую ошибку. Первое попадание, получается, было в гусеничный отсек. После чего произошло небольшое возгорание. Попал четко под башню. И кумулятивная струя пробила отделение», - рассказал Сокол.

Расчет сработал филигранно. Abrams вывели из строя, но его боекомплект не детонировал. Это позволило разведчикам забрать из танка нужные образцы. И они уже дают свою характеристику танку, который в Вашингтоне считают лучшим в мире. Из 31 американского Abrams у боевиков ВСУ осталось 27. Пока 27!