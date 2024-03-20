ЕК направит 1,5 млн евро Киеву для реформы в сфере аудиовизуальных СМИ

Европейская комиссия направит 1,5 миллиона евро Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для реформирования аудиовизуальных средств массовой информации исходя из «стандартов ЕС и передовой международной практики».

Проект направлен на укрепление институционального потенциала Нацсовета для эффективного регулирования деятельности масс-медиа для соблюдения «права на свободу выражения мнений, стимулирования развития конкурентной среды, обеспечения равенства и независимости СМИ», передает RT.

Таким образом высший орган исполнительной власти Евросоюза якобы намерен повысить эффективность, прозрачность и последовательность политики в сфере СМИ на Украине. Отмечается, что для этого планируется «привести ее в большее соответствие» с рамочными механизмами в ЕС.