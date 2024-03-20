МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕК направит 1,5 млн евро Киеву для реформы в сфере аудиовизуальных СМИ

В Еврокомиссии намерены привести украинские средства массовой информации под стандарты ЕС.
Максим Крюков 2024-03-20 07:48:01
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейская комиссия направит 1,5 миллиона евро Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для реформирования аудиовизуальных средств массовой информации исходя из «стандартов ЕС и передовой международной практики».

Проект направлен на укрепление институционального потенциала Нацсовета для эффективного регулирования деятельности масс-медиа для соблюдения «права на свободу выражения мнений, стимулирования развития конкурентной среды, обеспечения равенства и независимости СМИ», передает RT.

Таким образом высший орган исполнительной власти Евросоюза якобы намерен повысить эффективность, прозрачность и последовательность политики в сфере СМИ на Украине. Отмечается, что для этого планируется «привести ее в большее соответствие» с рамочными механизмами в ЕС.

#Украина #СМИ #Еврокомиссия #финансирование #реформа #регулирование
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 