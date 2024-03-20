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Metropoles: президент Бразилии в письме поздравил Путина с победой на выборах

Так бразильский лидер ответил на жест, сделанный Путиным в 2022 году, пишет издание.
Владимир Рубанов 2024-03-20 22:26:01
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Бразилии Лула да Силва направил письмо, в котором поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщает издание Metrópoles.

Так бразильский лидер ответил на жест, сделанный Путиным в 2022 году, когда президент России поздравил Лулу с победой на выборах в Бразилии, отмечается в публикации.

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России. Окончательные результаты голосования ЦИК предполагает опубликовать 21 марта.

Главу государства поздравили с победой первые лица ОАЭ, Турции, Сербии, Бахрейна, Индии, Египта, Китая, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

#Владимир Путин #Бразилия #Лула да Силва #поздравления #выборы президента рф
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