Шойгу представил нового председателя ДОСААФ на заседании Наблюдательного совета

В Национальном центре управления обороной РФ состоялось заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В нем принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который объявил о возобновлении заседания в очном режиме.

Шойгу поставил задачи по дальнейшему развитию Общества, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учетным специальностям.

Министр обороны РФ в ходе заседания Наблюдательного совета представил нового председателя ДОСААФ России генерала армии Александра Дворникова. Он доложил о проведении работы по разработке перспектив развития ДОСААФ.



ДОСААФ России одна из самых крупных общественно-государственных организаций, которая связывает гражданское общество и Вооруженные силы. Это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей своей многолетней историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи как самоотверженных защитников Родины.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.