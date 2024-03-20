Космонавт Новицкий объяснил, почему МКС все еще не устарела

Сегменты Международной космической станции находятся в хорошем состоянии, выполняют свою задачу, а на замену МКС другой станцией требуется время, сказал в ответ на вопрос «Звезды» командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий.

«Наши сегменты, и российские, и партнерские, находятся в хорошем состоянии. Они обеспечивают выполнение всей программы полетов, безопасность экипажей и позволяют объединить общие усилия людей в научной работе, технической в очень маленьком объеме. И чтобы сменить ее на более современную станцию, нужно какое-то время и какой-то более плавный переход. Поэтому нам Международная космическая станция будет служить еще, я думаю, долго», - сказал Новицкий.

Сегодня в Байконуре госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25», который отправится на орбиту 21 марта. В него вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.