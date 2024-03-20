МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Космонавт Новицкий объяснил, почему МКС все еще не устарела

Сегодня в Байконуре госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25».
Владимир Рубанов 2024-03-20 20:17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегменты Международной космической станции находятся в хорошем состоянии, выполняют свою задачу, а на замену МКС другой станцией требуется время, сказал в ответ на вопрос «Звезды» командир корабля «Союз МС-25» Олег Новицкий.

«Наши сегменты, и российские, и партнерские, находятся в хорошем состоянии. Они обеспечивают выполнение всей программы полетов, безопасность экипажей и позволяют объединить общие усилия людей в научной работе, технической в очень маленьком объеме. И чтобы сменить ее на более современную станцию, нужно какое-то время и какой-то более плавный переход. Поэтому нам Международная космическая станция будет служить еще, я думаю, долго», - сказал Новицкий.

Сегодня в Байконуре госкомиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25», который отправится на орбиту 21 марта. В него вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

#космос #роскосмос #мкс #наш эксклюзив #пилотируемая космонавтика #Олег Новицкий #Бойконур #Союз МС-25
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 