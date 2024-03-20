Индия назначила нового посла в России

В министерстве иностранных дел Индии - кадровые перестановки. Винай Кумар назначен новым послом Индии в России, сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

«Господин Винай Кумар, в настоящее время занимающий пост посла Индии в Мьянме, назначен следующим послом Индии в Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Уточняется, что к своим обязанностям новый посол приступит в ближайшее время. Он служил в горячих точках – Мьянме и Афганистане. Кроме того, работал в постоянной миссии Индии при ООН в Нью-Йорке. На работу в дипведомство Кумар поступил в 1992 году.

Его предшественник, Паван Капур, проработал на должности более трех лет. Сейчас он получил повышение и стал секретарем МИД по Западу. Он будет отвечать за связи с Евросоюзом и Британией.