Россия поможет построить около 2 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в Эфиопии

Россия поможет построить около двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в Эфиопии. Важное соглашение о сотрудничестве подписали Фонд помощи врачам «Герои» и университет города Бонга. Это пилотный проект. В его рамках планируется не только создать сеть ФАПов, но и обучить специалистов, которые будут там работать.

«Нам отрадно, что представители зарубежных стран понимают важность ФАПов для населения своих стран и обращаются к нам о возможном сотрудничестве в рамках реализации данной государственной программы, в частности - строительства более двух тысяч ФАПов на территории Эфиопии и дальнейшего обучения специалистов этих фельдшерско-акушерских пунктов. Мы, конечно, окажем содействие для реализации данной программы», - сказал основатель Фонда «Герои» Кирилл Маслиев.

Ориентироваться в первую очередь будут на опыт работы подмосковных пунктов. Ранее иностранная делегация уже побывала в одном из них. Благодаря этому проекту Эфиопия надеется существенно повысить уровень здравоохранения в своей стране.

«Мы рады нашему взаимовыгодному сотрудничеству. Многие студенты из Эфиопии учились в России в свое время и многие продолжают получать образование здесь. В Эфиопии работает много врачей из России, в госпитале в Аддис-Абебе. Основная цель этого соглашения - это подготовка кадров для центра при нашем университете. У Фонда большой опыт, и я очень рад, что соглашение подписано», - сказал ректор университета в городе Бонга Петрос Вольдегиоргис Волдесенбет.

С 1 января Эфиопия присоединилась к БРИКС. Владимир Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние отношения с республикой.