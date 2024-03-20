Путин заявил, что все инициативы в послании обеспечены финансированием

Положения, которые содержатся в послании президента Федеральному собранию, масштабные, но просчитанные, и все они обеспечены финансированием, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Люди, конечно, ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», - сказал президент.

Глава государства отметил, что важно воплощать эти планы вместе. Путин отметил, что его доверенные лица - это люди, которые сами добились больших результатов в своем деле.

Президент добавил, что рассчитывает на их помощь в преобразованиях в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, «в строительстве нашего государства и его государственных институтов».