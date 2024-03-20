Глава Rheinmetall предложил создать в ЕС свой «Железный купол»

Генеральный директор германского производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидеры стран Евросоюза должны рассмотреть возможность установки систем противовоздушной обороны малой дальности, подобных израильской системе «Железный купол». Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Паппергер заявил, что ЕС якобы противостоит возросшей российской угрозе. По его словам, проект строительства системы ПВО малого радиуса действия в Европы уже рассматривали в рамках инициативы ФРГ «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI).

Эта идея в целом коррелирует с курсом стран Евросоюза, которые активно наращивают расходы на оборону, говорится в статье.

Rheinmetall - один из европейских подрядчиков по производству вооружений, которые получают максимальную выгоду от увеличения мировых расходов на оборону.