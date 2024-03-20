Ремонтные бригады оперативно восстановили военную технику в зоне СВО

В тыловых районах спецоперации днем и ночью трудятся ремонтные бригады, которые оперативно ставят машины на колеса и возвращают технику на передовую.

Вместе со 100-мм противотанковой пушкой МТ-12 «Рапира» приехал командир артиллерийского расчета с позывным Док. Он же после ремонта примет свое орудие и работу.

«Как противотанковое орудие замечательно, плюс блиндажи хорошо разбирает. Стреляет как снайперская винтовка, грубо говоря, но на большие расстояния - шесть-восемь километров. У нас сломался поворотный механизм, не можем наводиться быстро», - пояснил Док.

День, максимум два - и «Рапира» снова на передовой. Технику не накапливают, соблюдают меры маскировки. Ремонтный пункт 36-й армии из Бурятии развернули у самой линии боевого соприкосновения. Оперативно устраняют проблемы, связанные с интенсивной огневой работой. Ремонтируют не только бронированную, но и обычную - автомобильную - технику. Неисправности те же, что встречаются в любом автосервисе.

Работы хватает, подразделения группировки войск «Восток» активно развивают наступление. Скорость не в ущерб качеству ремонта. Все понимают, что в бою может дорого обойтись любая недоработка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.