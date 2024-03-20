В АТОР опровергли новости о закрытии отелей в Турции из-за долгов

Информация о финансовых проблемах турецких отелей, которые оказались на грани банкротства из-за долгов, не соответствует действительности, заявил «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Поэтому никаких угроз для российских туристов нет, можно не переживать, что отель, который выбран для отдыха, закроется.

«Отельный сектор Турции прочно готовится к началу летнего сезона. После общения с турецкими поставщиками у АТОР нет никаких сомнений, что туристам из России что-то может угрожать в плане закрытия», - заявил он.

По словам эксперта, сейчас въездной поток в Турцию находится на высоком уровне и отели номинируют цены в евро, что обеспечивает стабильный приток валюты, позволяющий расплачиваться по взятым на себя кредитам.

«Если бы экономика находилась на спаде в плане туризма, можно было бы ожидать, что отели не смогли бы расплатиться за взятые кредиты и займы. Наоборот, наблюдается острая нехватка пляжных объектов гостиничного плана, и за любой актив, который гипотетически не выплатит свои обязательства перед банком, развернется настоящая охота - его моментально перекупят и продолжат эксплуатировать, потому что это один из стабильных источников притока валюты в турецкую экономику», - объяснил Мурадян.

Ранее в турецких СМИ распространилась информация о долгах отелей перед банками и о вероятности, что собственность будут изымать в счет погашения долгов. Также сообщалось, что турецкие отели не обладают достаточной мощностью, чтобы справиться с потоком туристов, а также существует проблема нехватки кадров в гостиничной сфере.