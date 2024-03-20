Голос в пользу многополярности: посол Эфиопии рассказал о плюсах членства в БРИКС

Членство Эфиопии в БРИКС позволяет стране выступать в пользу многополярности, выражать свою позицию по международным вопросам и делиться со всем миром своей богатой историей, рассказал «Звезде» посол Эфиопии в России Чам Угала Урят.

С 1 января 2024 года эта страна присоединилась к БРИКС. Группа объединяет большое количество стран, которые представляют наиболее быстрорастущие экономики мира, отметил дипломат.

«Экономика Эфиопии также растет очень быстро. Это замечательная площадка для сотрудничества в разных сферах, в том числе безопасности, и для развития взаимоотношений между обществами разных стран. Поэтому Эфиопия очень рада тому, что наконец присоединилась к БРИКС», - сказал посол.

Аддис-Абеба всегда выступала за многополярность, и присоединение к БРИКС - это замечательная возможность для страны выразить позицию по разным международным вопросам и участвовать в организации, которая тоже выступает за многополярность в решении мировых вопросов, подчеркнул Чам Угала Урят.

«Эфиопия в свое время участвовала в работе Лиги наций. Там она была единственной африканской страной, была одной из основателей ООН, поэтому имеет богатый опыт участия в разных международных организациях. Кроме того, у Эфиопии богатая история, которой она была бы рада поделиться со всем миром. Например, у нас располагается 11 памятников, которые внесены в список особо охраняемых ЮНЕСКО», - рассказал дипломат.

Эфиопия на самом высоком уровне участвовала в двух саммитах Россия - Африка, напомнил посол. Страну на этих форумах представлял глава правительства Абий Ахмед. На последнем из них он встречался с Владимиром Путиным. Тогда стороны подписали пять соглашений, которые добавились в копилку договоренностей между странами.

«Конечно, соглашения - это только первый шаг, и сторонам предстоит очень большая работа. Но самое главное - что правительства готовы к работе над дальнейшим развитием отношений», - сказал Чам Угала Урят.

Дипломат согласился с тем, что товарооборот между странами пока недостаточен, учитывая высокий уровень двусторонних отношений. По его словам, правительство и посольство Эфиопии активно работают в этом направлении в партнерстве с коллегами из России и с Торгово-промышленной палатой РФ.

В феврале этого года состоялся бизнес-форум, и бизнесмены двух стран смогли обсудить развитие отношений.

Среди подписанных между Москвой и Аддис-Абебой соглашений было очень важное - о сотрудничестве в авиационной сфере, отметил дипломат. Эфиопская авиакомпания теперь имеет право выполнять не только пассажирские авиаперевозки между Москвой и Аддис-Абебой. Возобновились грузовые рейсы, и предприниматели двух стран могут воспользоваться этой возможностью. Это должно привести к увеличению товарооборота, потому что логистические сложности, которые были раньше, теперь устранены и есть очень легкий путь для поставок товаров.

Сейчас частота рейсов из Москвы в Аддис-Абебу увеличилась до четырех в неделю, они востребованы. Посол выразил надежду на то, что их станет больше и вырастет поток туристов из России в Эфиопию.

Находится в стадии реализации совместный космический проект, который позволит прогнозировать возникновение опасных ситуаций в околоземном пространстве, напомнил посол.

«Станция будет располагаться в столице Эфиопии, это один из наиболее высокогорных районов страны. Это идеальное место для расположения оборудования. Я надеюсь, что после начала работы информация, которую соберут на станции, поможет всем ученым в мире, которые занимаются изучением космоса», - сказал Чам Угала Урят.

Сегодня в стенах посольства Эфиопии в России подписали соглашение представители российского фонда «Герои», попечительский совет которого возглавляет глава МИД России Сергей Лавров, и международного университета в Эфиопии. Оно предусматривает строительство порядка 2 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в Эфиопии и обучение будущих специалистов для этих пунктов. Медцентр, который откроют при Bonga University, очень поможет населению этого региона, сказал дипломат.