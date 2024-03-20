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Шойгу поздравил российских моряков с Днем моряка-подводника

В России накануне моряки-подводники отметили свой профессиональный праздник.
2024-03-20 16:36:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских моряков с их профессиональным праздников - Днем моряка-подводника, который ежегодно отмечается 19 марта.

«Поздравляем моряков-подводников с этим праздником с 1906 года, осталось два года до 120-летия, это будет такой очередной юбилей для подводников. Поздравляем!» - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

День моряка-подводника Шойгу назвал большим и значимым праздником для России. Он также отметил заслуги по защите Родины, которые есть у наших моряков-подводников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #день моряка-подводника
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