МИД Греции запретил приглашать представителей России на День независимости

МИД Греции разослал всем греческим дипломатическим и консульским учреждениям за рубежом письмо с требованием не приглашать представителей России на праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в понедельник 25 марта. Об этом сообщает местный новостной портал newsbreak.gr.

«В связи с национальным праздником 25 марта просим не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на ваши мероприятия», - говорится в письме греческого министерства, разосланного 15 марта.

В публикации отмечается тот факт, что ранее российские политические деятели были важными гостями на праздновании и занимали «почетное место», а решение в этом году не приглашать дипломатов из России назвали «национальным позором».

Автор материала напомнил о присутствии три года назад премьер-министра РФ Михаила Мишустина на подобных торжествах, несмотря на коронавирусные ограничения. Власти Греции громкими словами подчеркивали «большой вклад» нашей страны в борьбу греков за независимость - именно в честь революционных событий за свободу был создан праздник 25 марта.

Греция третий год не приглашает российских граждан на подобные мероприятия.