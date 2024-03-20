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Почти 10 тысяч человек посетили агитпоезд «Сила в правде» в Новосибирске

Агитпоезд состоит из девяти тематических вагонов с уникальной передвижной экспозицией, рассказывающей о мужестве и героизме российских военных. Каждый из вагонов посвящен определенной тематике.
2024-03-20 15:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» побывал на перроне железнодорожного вокзала Новосибирска. На станции эшелон торжественно встретили представители командования общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), юнармейцы, кадеты, ветераны Вооруженных сил и жители города. Поезд представлен 20 вагонами, девять из которых являются демонстрационными - там представлен экскурсионный материал, архивные документы, в четырех вагонах размещена боевая техника.

«Чтобы наше население располагало правдой о ходе СВО, правдой по поводу происходящих событий, министром обороны принято решение создать агитпоезд "Сила в правде"», - сказал заместитель начальника эшелона поезда Олег Широков.

Экспозицию поезда уже посетили более 9,5 тысячи человек. Также в рамках мероприятия состоялось награждение военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, прием новых участников в движение «Юнармия», а также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Агитационно-пропагандистская акция Минобороны России с использованием тематического поезда «Сила в правде» в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу проходит с 23 февраля по 8 мая 2024 года. Мероприятия пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ. Маршрут тематического поезда составит больше 34 тысяч километров.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #юнармия #Новосибирск #агитпоезд #сила в правде #СВО
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