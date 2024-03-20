В Калининградской области заявили о приостановке работы КПП на границе с Польшей

В среду, 20 марта, автомобильный пункт пропуска Мамоново-2 (Гжехотки), который находится на границе с Польшей, не будет работать. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Сегодня с 9.00 пункт пропуска Мамоново-2 - Гжехотки не будет функционировать - польская сторона не будет принимать машины», - говорится в сообщении.

Водителям посоветовали учесть изменения при планировании поездок. По словам официального представителя Антона Алиханова, данная ситуация связана с протестами польских фермеров.