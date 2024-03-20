МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу: ПВО сбила 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов во время проведения выборов

Киев использовал террористические методы, чтобы сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2024-03-20 14:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборов президента РФ. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава МО РФ отметил, что боевики киевского режима вели прицельный огонь по местам голосования, которые посещали гражданские лица.

«Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам», - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

По словам министра обороны, Вооруженные силы Российской Федерации усилили охрану объектов для предотвращения терактов в ходе выборов. Он уточнил, что российские средства ПВО сбили 419 беспилотных летательных аппаратов и 67 реактивных снарядов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #терроризм #Киевский режим #коллегия МО РФ #выборы президента России
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 