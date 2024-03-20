Киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборов президента РФ. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава МО РФ отметил, что боевики киевского режима вели прицельный огонь по местам голосования, которые посещали гражданские лица.

«Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам», - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

По словам министра обороны, Вооруженные силы Российской Федерации усилили охрану объектов для предотвращения терактов в ходе выборов. Он уточнил, что российские средства ПВО сбили 419 беспилотных летательных аппаратов и 67 реактивных снарядов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.