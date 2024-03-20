Шойгу: за восемь суток боевых действий на границе РФ ВСУ потеряли 3 501 человека

Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили все атаки украинских диверсантов, которые пытались прорваться в приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, отметив, что противник был отброшен за пределы территории РФ.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что наиболее активные действия велись в районе села Козинка Грайворонского района Белгородской области.

По словам Шойгу, на направлении действий группировок прикрытия государственной границы за восемь суток боевых действий Украина потеряла 3 501 человека, из них 790 - безвозвратные потери.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 боевых машин пехоты (БМП) Bradley американского производства, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и вертолет Ми-8.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.