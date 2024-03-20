Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Белгородской области.

«Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, кто потерял жилье», - сказал он.

Путин назвал первичной задачей обеспечение безопасности людей. Он отметил, что существуют разные способы выполнить данную задачу, но не стал вдаваться в детали.

Президент заявил, что Россия могла бы поступить как Украина - начать наносить удары по гражданской инфраструктуре и другим объектам подобного рода, но такие методы не входят в наши планы.