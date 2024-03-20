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Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Белгородской области

Глава государства выразил слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов.
Андрей Аркадьев 2024-03-20 13:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Белгородской области.

«Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, кто потерял жилье», - сказал он.

Путин назвал первичной задачей обеспечение безопасности людей. Он отметил, что существуют разные способы выполнить данную задачу, но не стал вдаваться в детали.

Президент заявил, что Россия могла бы поступить как Украина - начать наносить удары по гражданской инфраструктуре и другим объектам подобного рода, но такие методы не входят в наши планы.

#Путин #белгородская область #Президент
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