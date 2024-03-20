МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения

Завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.
2024-03-20 16:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Южный военный округ будет направлено свыше 16 тысяч единиц вооружения и военной техники в связи с проводимой военной операцией по защите Донбасса. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Также он сообщил о возведении свыше 360 объектов военной инфраструктуры. Соответствующие строительные работы находятся на завершающей стадии, после чего объекты введут в эксплуатацию, подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, сегодня уже 744 военнослужащих ЮВО и их семьи заселились в служебные квартиры. Свыше 700 человек получили постоянное жилье, 582 человека смогли это сделать благодаря программе «Военная ипотека».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #юво #МО РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 