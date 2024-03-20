В ЮВО поставят более 16 тысяч единиц вооружения

В Южный военный округ будет направлено свыше 16 тысяч единиц вооружения и военной техники в связи с проводимой военной операцией по защите Донбасса. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Также он сообщил о возведении свыше 360 объектов военной инфраструктуры. Соответствующие строительные работы находятся на завершающей стадии, после чего объекты введут в эксплуатацию, подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, сегодня уже 744 военнослужащих ЮВО и их семьи заселились в служебные квартиры. Свыше 700 человек получили постоянное жилье, 582 человека смогли это сделать благодаря программе «Военная ипотека».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.