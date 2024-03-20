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Строящаяся многоэтажка загорелась в подмосковной деревне Сапроново

По данным МЧС России, возгорание произошло на последнем этаже на площади 50 квадратных метров.
Максим Крюков 2024-03-20 11:31:01
© Фото: vidnoeoverhear, VK © Видео: vidnoeoverhear, VK

В деревне Сапроново Ленинского городского округа Московской области загорелся строящийся многоэтажный дом. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 10.54 поступил сигнал о пожаре в строящемся 20-этажном здании по адресу: Ленинский г.о., дер. Сапроново», - говорится в сообщении.

К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что на последнем этаже происходит возгорание утеплителя на площади 50 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

По словам очевидцев, на месте слышны хлопки, после которых пламя разгорается еще сильнее.

#пожар #Московская область #ЧП #Возгорание #МЧС России #стройка #многоэтажка
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