Мишустин призвал уделить особое внимание реабилитации участников СВО

Нуждающимся в реабилитации бойцам специальной военной операции необходимо уделить особое внимание. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным.

«Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются», - сказал он.

Глава кабинета министров указал на рост бюджета фонда ОМС на 20% в сравнении с прошлым годом. По словам Мишустина, бюджет на текущий год превысил четыре триллиона рублей. При его планировании были расширены виды помощи. Премьер-министр отметил, что благодаря работе фонда граждане нашей страны могут получить практически все бесплатные медицинские услуги.

В свою очередь Баланин доложил Мишустину, как реализуется программа диспансеризации, оказывается медицинская помощь ветеранам боевых действий, а также рассказал о работе фонда в новых субъектах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.