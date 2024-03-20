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Пленный украинец Чобан рассказал об отправленных под Авдеевку стариках и больных

У украинских солдат чувствовалась усталость, некоторые из них находятся на своих позициях по несколько месяцев, так как их не на кого менять.
2024-03-20 12:48:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Владимир Чобан рассказал, что в его стране в армию набирают всех подряд, в том числе стариков и больных, а затем отправляют под Авдеевку. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«В подразделении одни старики и больные были, брали всех подряд. Настрой в подразделении был никакой, такое впечатление, что никому ничего не было нужно. Часто люди по полтора-два месяца не менялись на позициях», - свидетельствует пленный.

Чобан низко оценил уровень подготовки. По словам мужчины, перед отправкой в зону боевых действий солдатам дали пару раз пострелять из автоматов. Пленный указал на низкую мотивацию военнослужащих и нежелание воевать.

После подготовки Чобана и еще 60 новобранцев перебросили под Авдеевку, где их обстреляли из минометов российские военные. Кто смог, убежал, а Владимир прятался в подвале, пока украинские силы не покинули населенный пункт. Мужчину забрали бойцы ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #пленный #Авдеевка #СВО
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