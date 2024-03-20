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Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot

В Москве не сомневаются, что конечным выгодоприобретателем станет киевский режим.
Сергей Лебедев 2024-03-20 10:45:01
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Global Look Press

Россия предупредила Японию о последствиях передачи Соединенным Штатам ракет для ЗРК Patriot. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий. По его словам, в Москве не сомневаются, что киевский режим станет конечным выгодоприобретателем.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения - киевского режима», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года японское правительство впервые с 2014 года изменило законодательство, которое регулирует экспорт вооружений и военного оборудования. Это позволит поставить в США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Поправки разрешают поставки оборонной продукции, в том числе летальных вооружений, произведенных в Японии по лицензии, в страны, обладающие патентами на продукцию. 

#Москва #Россия #Патриот #ЗРК #сша #Япония #МИД РФ #Сергей Жесткий
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