Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot

Россия предупредила Японию о последствиях передачи Соединенным Штатам ракет для ЗРК Patriot. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий. По его словам, в Москве не сомневаются, что киевский режим станет конечным выгодоприобретателем.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения - киевского режима», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года японское правительство впервые с 2014 года изменило законодательство, которое регулирует экспорт вооружений и военного оборудования. Это позволит поставить в США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Поправки разрешают поставки оборонной продукции, в том числе летальных вооружений, произведенных в Японии по лицензии, в страны, обладающие патентами на продукцию.