Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 215 человек, заявил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился нескольких единиц военной техники. ВС РФ уничтожили три танка, две БМП, четыре автомобиля ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял САУ Krab, две САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

Отличились и силы ПВО - за сутки сбиты 143 украинских беспилотника, 38 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.