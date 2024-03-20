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ВСУ потеряли свыше 215 человек на Донецком направлении

Также российские военнослужащие уничтожили три танка, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля.
2024-03-20 10:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 215 человек, заявил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился нескольких единиц военной техники. ВС РФ уничтожили три танка, две БМП, четыре автомобиля ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял САУ Krab, две САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

Отличились и силы ПВО - за сутки сбиты 143 украинских беспилотника, 38 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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