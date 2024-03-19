Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба», при котором снимаются некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках на период с 2024 по 2027 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное в Министерство транспорта Российской Федерации.

Режим «открытого неба», отмечается, позволил бы иностранным авиакомпаниям летать через аэропорт Сочи в третьи страны. Однако Минтранс выступил против этой инициативы, считая ее преждевременной.

В ведомстве считают, что режим «открытого неба» в Сочи плохо скажется на транспортной доступности данного направления для россиян.

Отмечается, что аэропорт Сочи является крупным хабом юга России. Он принимает всех пассажиров, у которых пользуются спросом южные направления.