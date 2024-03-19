ХК «Салават Юлаев» сообщил о смерти ассистента главного тренера Кольцова

Скончался ассистент главного тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов, ему было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе команды. Причины смерти не называются.

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ХК.

В 1999 году уроженец Минска перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», в составе которого отыграл 144 матча и набрал 38 очков. За сборную Белоруссии нападающий провел 123 игры и записал в свой актив 55 баллов. Кольцов также выступал за «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Атлант» (Мытищи). В 2008 году с уфимской командой стал чемпионом России, через три года завоевал Кубок Гагарина.

В 2016 году белорус закончил карьеру игрока и стал хоккейным тренером. В тренерский штаб «Салавата Юлаева» он вошел в 2022 году.