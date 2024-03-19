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Танкисты уничтожили террористов у приграничного района Белгородской области

Экипажи танков Т-72Б3 нанесли удар по артиллерийским и минометным расчетам боевиков.
2024-03-19 07:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном районе села Нехотеевка Белгородской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Огневые позиции боевиков, где они маскировали гаубицу и «кочующий» миномет, обнаружили разведчики. Они и передали координаты танкистам.

Экипажи танков выдвинулись на закрытую огневую позицию, находившуюся на расстоянии в девять километров от цели.

В итоге расчеты и орудие националистов были уничтожены. Огонь корректировался с беспилотников.  

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #танк #белгородская область #Запад
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