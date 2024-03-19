Танкисты уничтожили террористов у приграничного района Белгородской области

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном районе села Нехотеевка Белгородской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Огневые позиции боевиков, где они маскировали гаубицу и «кочующий» миномет, обнаружили разведчики. Они и передали координаты танкистам.
Экипажи танков выдвинулись на закрытую огневую позицию, находившуюся на расстоянии в девять километров от цели.
В итоге расчеты и орудие националистов были уничтожены. Огонь корректировался с беспилотников.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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