Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном районе села Нехотеевка Белгородской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Огневые позиции боевиков, где они маскировали гаубицу и «кочующий» миномет, обнаружили разведчики. Они и передали координаты танкистам.

Экипажи танков выдвинулись на закрытую огневую позицию, находившуюся на расстоянии в девять километров от цели.

В итоге расчеты и орудие националистов были уничтожены. Огонь корректировался с беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.