Штурм окопов ВСУ: как тренируют морпехов на полигонах в тыловом районе СВО

Штурмовая группа 40-й бригады морских пехотинцев Тихоокеанского флота накатывает дерзко и стремительно, патронов не жалеют. Задача, если сразу не уничтожить, то подавить волю противника к сопротивлению.

На передовые позиции киевский режим, как правило, бросает мобилизованных. Опыт показывает - такие сдаются практически без боя.

«Если мобилизованные, тогда если нагло заходим в накат, действуем четко и быстро, то они сразу сдаются. Пленные очень много могут дать информации, где FPV-дроны, где командный пункт - это облегчает задачу», - рассказал инструктор и командир взвода с позывным «Череп».

Штурм учебный, но все боеприпасы боевые. Работают двойками. В ограниченном пространстве важно не пересекать линию огня товарища, прикрыть его в любой момент, пока один стреляет другой перезаряжается. Внимание на 360 градусов. Противник может установить в окопе мину или растяжку.

«Жизнь самого бойца и его товарищей самое главное. Зашли в опорник восемь человек и выйти должны восемь. Бывают нестандартные ситуации. Все это мы обговариваем, все делаем, чтобы минимизировать потери личного состава», - уточнил инструктор с позывным «Щетка».

Отрабатывается ситуация уже из разряда стандартных. Штурмовые подразделения активно используют ударные дроны. Учатся взаимодействию со своими операторами БПЛА и поиску укрытий от беспилотников - камикадзе противника. Каждый штурм тщательно планируется. На полигоне все элементы отрабатываются до автоматизма. У опытных бойцов бригады морской пехоты между боевыми выездами постоянные тренировки. Стрелок с позывным «Тасман» вернулся в строй после ранения.

«Только побежал и осколок получил, но группа должна идти вперед. Продавили и пленных взяли и все хорошо», - вспомнил стрелок с позывным «Тасман».

Инструктор «Щетка» показал свой талисман. Сделанная детскими руками игрушка напоминает ему о доме, о необходимости вернутся живым и помочь сделать это своим боевым товарищам.