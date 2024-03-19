Хранить по-русски: создание Национального словарного фонда обсуждают в Госдуме

Сегодня найти толкование любого непонятного слова проще простого. Все, что нужно, - смартфон. Интернет предложит одно из словарных толкований или ударений. Только данные могут быть разными в зависимости от источников. Необходима единая система, создание которой уже идет полным ходом. Как раз сейчас парламентарии рассматривают эту инициативу в первом чтении.

Докладчики - заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский и председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская. Национальный словарный фонд будет общедоступным и проверенным источником информации о современном русском литературном языке.

«Словарный фонд станет также уникальным источником информации о лексической системе современного русского литературного языка и исторических данных о становлении его норм за последние 300 лет. Я хотел бы отметить, что на данный момент не существует аналогов Национального словарного фонда», - заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Сомнений в том, что эта инициатива необходима, у парламентариев нет.

Важно понимать, что в основу единой системы войдут именно словари. А значит, информация о трансформации слов, ударений и контекстного употребления будет собрана в одном доступном для всех месте.

«Вступление в действие планируется с 1 января 2025 года. Но уже в течение 25 года платформа должна заработать. Не окончательно, но должна, потому что к данному моменту оцифровано уже 30 словарей, а всего их должно быть, как пока говорят, 33», - рассказала председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская.

Оцифровкой и исследовательской деятельностью занимаются лучшие лингвисты Института русского языка имени Виноградова. Несмотря на то что уже 30 из 33 словарей переведены в электронный формат, работа все еще предстоит колоссальная. К примеру, специалисты ставят перед собой задачу показать жизнь языка в разные эпохи.

«Принципиально важно, что туда попали как словари современного русского языка, так и словари, показывающие историю развития языка и позволяющие увидеть нормы в ее динамике, ее становлении. Пополняться будут по ходу развития фонда. Изменения в сами словари ни в коем случае вноситься не будут», - говорит главный научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Мария Каленчук.

Возникает вопрос - для кого система будет полезна в первую очередь. Эксперты утверждают, что каждому носителю языка сервис будет удобен и понятен: школьникам, студентам, преподавателям, а также ученым. Современные словари легко найти в сети, но в большинстве случаев это пиратская копия, отсканированная с бумажного экземпляра, плохо распознанная и с большим количеством ошибок.

«Реализация этой задачи способна повысить и уровень образования, и уровень грамотности, уровень владения словарными навыками, потому что обращаться к словарям тоже нужно уметь. Нужно знать, какие словари для чего нужны, какие словари в каких случаях используются», говорит научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Создание фонда поможет в подготовке квалифицированных кадров в сфере образования. Будущим учителям будет куда обращаться для подготовки рабочих материалов.

«То, что в этом фонде заявлено объединение не только общепринятых ресурсов, не только общепринятых словарей, но и редких словарей или редких источников, которые описывают наш великий и могучий русский язык, - мне кажется, что здесь огромное количество плюсов», - считает Валерия Иванова, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН.

Доступ к этой базе даст возможность и откроет доступные средства для изучения русского языка как иностранного, что очень важно для распространения русского языка в мире, считает профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Елена Юрина.

Создание национального словарного фонда можно считать подготовительным этапом к защите русского литературного языка. Комитет по культуре уже в апреле подает в первое чтение законопроект, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве. Это коснется не только средств массовой информации, но и вывесок, названий жилых комплексов, а также наружной рекламы.