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Железная дорога из Ростова в Крым через Новороссию заработает до конца 2024 года

Первый этап проекта по восстановлению магистрали уже завершен. До начала 2025 года будут завершены работы по прокладке тупиков и развязок для трасс, возведению помещения для дежурных на станциях.
Ирина Егорова 2024-03-19 20:50:01
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Железная дорога, связывающая Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых. Он уточнил, что завершен первый этап работы по восстановлению магистрали - проложен участок протяженностью 63 км и восстановлено 140 км путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

 «Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров», - сказано в сообщении Росжелдора в Telegram-канале.

До начала 2025 года будут завершены работы по прокладке тупиков и развязок для трасс, возведению помещения для дежурных на станциях. По его словам, после введения дороги в эксплуатацию будет замечен хороший экономический эффект, так как благодаря новому сообщению будет налажена логистика с новыми регионами, Крымом и остальной частью России. Сейчас по направлению курсируют грузовые поезда, снабжающие жителей Новороссии стройматериалами для восстановления инфраструктуры города, продуктами и прочими товарами. Позже планируется открыть и пассажирское сообщение, отметил руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.

Об альтернативном Крымскому мосту пути на полуостров объявил Владимир Путин на праздничном концерте, посвященном десятилетию принятия Крыма в состав России. Новый участок проложен по побережью Азовского моря.

#Крым #поезд #восстановление #Железная дорога #полуостров #работа #Новороссия #росжелдор
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