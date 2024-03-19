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Пурга и лавинная опасность: как спасали пострадавших на Камчатке туристов

Двое участников группы погибли. Сотрудники МЧС больше суток не могли добраться к месту, где находились туристы.
Максим Артемьев 2024-03-19 20:39:01
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня завершились поиски группы туристов, попавших под лавину на Камчатке. Группу из 9 человек доставили вертолетом в аэропорт города Елизово.

Группа из 11 человек отправилась в спортивный лыжный поход 16 марта. Туристический маршрут был зарегистрирован в МЧС России. Один из участников Алексей Чепуштанов за несколько дней до трагедии записал радостное видео из автобуса по дороге в экспедицию.

Во время перехода по гребню вблизи Красноармейского перевала сильным порывом ветра туристов отбросило в кулуар, а там всех накрыло снегом. Выбраться не смогли двое. На поиски пропавших лыжников отправилась наземная группа спасателей, авиация и кинологи.

Сегодня выживших удалось вывезти из лавиноопасной зоны. До места эвакуации пострадавших доставили на снегоходах. При этом около 4 километров и спасателям, и тургруппе пришлось пройти пешком - из-за сложного ландшафта и сильного ветра.

С пострадавшими работают медики и психологи. Устанавливаются обстоятельства трагедии и причины гибели двух участников группы. Доставить тела погибших пока не удается из-за мощной пурги и ветра. На месте инцидента продолжают работать группы спасателей.

#Камчатка #Туристы #эвакуация #МЧС России #лавина
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