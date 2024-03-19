РФ выразила демарш советнику-посланнику Британии из-за агитации в период выборов

Россия выразила демарш советнику-посланнику посольства Британии Томасу Додду, сообщили в МИД РФ. Причиной стали агитационные публикации британских диппредставительств в ходе президентских выборов.

Эти публикации были направлены на срыв избирательного процесса в новых российских регионах, заявили в министерстве иностранных дел.

В Москве считают эту агитацию вмешательством во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему, повлиять на результаты выборов.

Такие публикации посольства Великобритании в Москве во время выборов идут вразрез со статусом дипломатической миссии, подчеркнули в МИД РФ.

Россия рекомендовала британским дипломатам обратить внимание на ситуацию в своей стране, где назревает кризис власти, говорится в сообщении министерства.