МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Камеры сняли момент взрыва перед пожаром в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Впоследствии при пожаре пострадали пять человек, в том числе три ребенка.
Анна Назайкина 2024-03-19 18:04:01
© Фото: moynizhny, Telegram © Видео: moynizhny, nizhniytop, Telegram

Момент взрыва в жилой девятиэтажке в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадры с камер наблюдения публикуют местные Telegram-каналы.

Все произошло в жилом многоквартирном доме на улице Фучика. Жители сообщали в соцсетях, что слышали, как прогремел взрыв.

По данным МЧС, в квартире на пятом этаже произошел пожар. Впоследствии огонь стал распространяться. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

В общей сложности из дома эвакуировались 167 человек, еще 12 жильцов спасли сотрудники экстренных служб - из них четыре ребенка.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. Прокуратура уже контролирует выяснение обстоятельств ЧП.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Нижний Новгород #происшествие #ЧП #Жилой дом
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 