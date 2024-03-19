Камеры сняли момент взрыва перед пожаром в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Момент взрыва в жилой девятиэтажке в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадры с камер наблюдения публикуют местные Telegram-каналы.

Все произошло в жилом многоквартирном доме на улице Фучика. Жители сообщали в соцсетях, что слышали, как прогремел взрыв.

По данным МЧС, в квартире на пятом этаже произошел пожар. Впоследствии огонь стал распространяться. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

В общей сложности из дома эвакуировались 167 человек, еще 12 жильцов спасли сотрудники экстренных служб - из них четыре ребенка.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. Прокуратура уже контролирует выяснение обстоятельств ЧП.