Камеры сняли момент взрыва перед пожаром в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Момент взрыва в жилой девятиэтажке в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадры с камер наблюдения публикуют местные Telegram-каналы.
Все произошло в жилом многоквартирном доме на улице Фучика. Жители сообщали в соцсетях, что слышали, как прогремел взрыв.
По данным МЧС, в квартире на пятом этаже произошел пожар. Впоследствии огонь стал распространяться. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка.
В общей сложности из дома эвакуировались 167 человек, еще 12 жильцов спасли сотрудники экстренных служб - из них четыре ребенка.
К настоящему моменту пожар удалось потушить. Прокуратура уже контролирует выяснение обстоятельств ЧП.
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