Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла почти на 9%

За предыдущую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 8,9%, сообщил Роспотребнадзор. Прирост числа заболевших COVID-19 составил 5%

В стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Больше 16% заболевших живут в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среднероссийский показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 49 регионах.

Число случаев COVID-19 за неделю превысило 24 тысячи.

В начале весны традиционно происходит всплеск респираторных заболеваний, сообщает «360».