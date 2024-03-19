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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла почти на 9%

В стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев.
Владимир Рубанов 2024-03-19 18:11:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За предыдущую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 8,9%, сообщил Роспотребнадзор. Прирост числа заболевших COVID-19 составил 5%

В стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Больше 16% заболевших живут в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среднероссийский показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 49 регионах.

Число случаев COVID-19 за неделю превысило 24 тысячи.

В начале весны традиционно происходит всплеск респираторных заболеваний, сообщает «360».

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Московская область #COVID-19 #грипп #ОРВИ #заболеваемость #Роспотребназдор
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