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Кенгуру Гранди погибла в Белгородском зоопарке при обстреле со стороны Украины

Теперь сотрудники зоосада надеются, что в результате вскрытия не выяснится, что у Гранди в сумке был детеныш.
Анна Назайкина 2024-03-19 17:17:01
© Фото: belzoo, Telegram © Видео: belzoo, Telegram

Белгородский зоопарк в своем Telegram-канале сообщил, что при обстреле ВСУ погибла самка кенгуру беннета, ее звали Гранди, пишет Life.

Как уточняется, кассетные осколки попали в экзотариум и вольер, где в этот момент находилось животное.

Кенгуру попал в Белгородский зоопарк в 2019 году и сразу же полюбился его сотрудникам за свой дружелюбный характер. Гранди всегда отвечала на ласку и обожала, когда ее кормили с рук.

В зоопарке отметили, что сейчас наступает время, когда у кенгуру из сумок появляются малыши. Теперь же сотрудники зоосада надеются, что в результате вскрытия не выяснится, что Гранди собиралась стать мамой.

«Мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в сумке никого не оказалось», - говорится в сообщении.

В зоопарке обратили внимание на то, что несмотря на то, что у кенгуру было большое количество самых разных угощений, больше всего она любили ветки винограда - сотрудники организации пообещали посадить в своем лесу «самый вкусный» виноград в честь Гранди.

#в стране и мире #белгород #Обстрел #Трагедия #зоопарк #кенгуру
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