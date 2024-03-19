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Госдума распространила на детсады и вузы требование вывешивать флаг РФ

Сейчас вывешивать флаг обязаны только общеобразовательные школы, а для остальных образовательных организаций это право.
Владимир Рубанов 2024-03-19 16:07:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Госдума приняла закон, который обязывает все образовательные учреждения, в том числе детсады и вузы, вывешивать флаг России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты проголосовали за законопроект во втором и третьем чтениях. Обязанность вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг с 1 сентября 2024 года коснется всех образовательных организаций - детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, независимо от их формы собственности. Он должен будет находиться там постоянно.

Сейчас вывешивать флаг обязаны только общеобразовательные школы, а для остальных образовательных организаций это право.

Теперь закон должен принять Совет Федерации и подписать президент.

 

#в стране и мире #Вузы #Школы #закон #Госдума РФ #флаг РФ #образовательные учреждения
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