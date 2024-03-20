Спасатель Шеремет поделилась лайфхаками по спасению человека из воды на льду

Если вы увидели, что кто-то пострадал на льду и провалился в воду, в первую очередь необходимо вызвать спасателей, набрав по телефону номер 112, а уже потом предпринимать самостоятельные попытки по спасению пострадавшего. Об этом заявила «Звезде» спасатель студенческого пожарно-спасательного отряда «Феникс» Татьяна Шеремет.

По ее словам, особенно внимательным нужно быть рыбакам, родителям с детьми и тем, кто хочет прогуляться по льду, особенно весной. Шеремет поделилась несколькими советами, как помочь пострадавшему на воде, но отметила, что самостоятельно спасать человека можно только в случае, если вы уверены в своих силах. Необходимо самому не заходить на лед, ведь главная задача спасающего - не увеличить количество пострадавших.

«Можно протянуть пострадавшему длинную палку или кинуть веревку, на крайний случай нужно, распластавшись на льду, прямо на животе подползти к пострадавшему по тому пути, по которому он шел - там лед наверняка крепче. И только лежа, никаких четверенек и упоров коленями, подползти и также лежа вытащить пострадавшего и вмести ползти к берегу», - рассказала о порядке действий спасатель.

В случае если вы сами попали на хрупкий лед, надо локтями искать не менее хрупкую кромку льда, как правило, она с той стороны, с которой вы пришли, и выползать на лед на животе, не делая упора руками и ногами, так как это может повторно обрушить лед и вы снова окажетесь в воде, отметила Шеремет.

«Если вы вынуждены быть на льду, то можно и нужно использовать самоспасатели - это специальные шипованные ручки, которые можно вонзить в лед, и будет проще вытащить себя из полыньи. Иногда рыбаки используют нож», - прокомментировала она.

В качестве рекомендаций спасатель также посоветовала использовать теплое питье вместо алкоголя и спасательное одеяло, если надо согреться. Универсальное правило безопасности - совсем не выходить на лед, а обойти водный объект вокруг.