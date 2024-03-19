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Путин призвал наращивать боеготовность пограничных сил в Черном море

Российский лидер выразил благодарность тем, кто сейчас сражается, защищая россиян и границу нашей страны.
Анна Назайкина 2024-03-19 14:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ обратил внимание на важность оснащенности пограничных сил не только на суше.

По словам главы государства, следует наращивать боеготовность пограничных сил, прежде всего в Черном море.

«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Российский лидер выразил благодарность тем военнослужащим, которые в данный момент сражаются, защищая россиян и границу нашей страны. По его словам, эта работа ведется слаженно и эффективно.

#ФСБ #Черное море #Владимир Путин
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