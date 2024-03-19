Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили украинских шесть контратак в ДНР. Суточные потери противника на данном направлении составили до 125 человек, уточняет оборонное ведомство.

Между тем в приграничных районах Украины рядом с белгородским селом Козинка потери украинской стороны составили до 40 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.