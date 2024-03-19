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Группировка войск «Центр» освободила Орловку на Авдеевском направлении

Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю.
2024-03-19 13:38:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили украинских шесть контратак в ДНР. Суточные потери противника на данном направлении составили до 125 человек, уточняет оборонное ведомство.

Между тем в приграничных районах Украины рядом с белгородским селом Козинка потери украинской стороны составили до 40 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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