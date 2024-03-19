Путин выступит на ежегодном заседании коллегии ФСБ России

Президент России Владимир Путин выступит на ежегодном заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, которое пройдет во вторник, 19 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это мероприятие является ежегодным.

«Будет открытая часть - выступление главы государства», - сказал он.

По словам Пескова, во второй половине дня в Кремле Владимир Путин встретится с руководителями фракций Государственной думы, темой обсуждения станут президентские выборы и планы дальнейшего развития страны.

Кроме того, у главы Российского государства запланирована беседа с председателем Евразийской экономической коллегии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.