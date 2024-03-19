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Путин выступит на ежегодном заседании коллегии ФСБ России

Заседание коллегии Федеральной службы безопасности России пройдет во вторник, 19 марта.
Максим Крюков 2024-03-19 13:28:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит на ежегодном заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, которое пройдет во вторник, 19 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что это мероприятие является ежегодным.

«Будет открытая часть - выступление главы государства», - сказал он.

По словам Пескова, во второй половине дня в Кремле Владимир Путин встретится с руководителями фракций Государственной думы, темой обсуждения станут президентские выборы и планы дальнейшего развития страны.

Кроме того, у главы Российского государства запланирована беседа с председателем Евразийской экономической коллегии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым.

#Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #выступление #заседание #Коллегия ФСБ
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