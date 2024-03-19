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Под Красноярском стартовал Кубок ВС РФ по ски-альпинизму «Саянский марш-2024»

В этом году за трофей «Саянского марша» поборются восемь команд от военных округов, а также женская сборная ВС РФ.
2024-03-19 01:25:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа, расположенном в горах Красноярского края, стартовал Кубок ВС РФ по ски-альпинизму «Саянский марш-2024».

Перед стартом соревнований судьи проверили комплект обмундирования и необходимого снаряжения, провели медкомиссию и жеребьевку участников.

В этом году за победу будут бороться восемь команд, из военных округов, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового военного командного училища, а также женская сборная команда Вооруженных Сил РФ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Ски-альпинизм #Саянский марш-2024
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