Под Красноярском стартовал Кубок ВС РФ по ски-альпинизму «Саянский марш-2024»

В Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа, расположенном в горах Красноярского края, стартовал Кубок ВС РФ по ски-альпинизму «Саянский марш-2024».

Перед стартом соревнований судьи проверили комплект обмундирования и необходимого снаряжения, провели медкомиссию и жеребьевку участников.

В этом году за победу будут бороться восемь команд, из военных округов, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового военного командного училища, а также женская сборная команда Вооруженных Сил РФ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.