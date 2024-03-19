Под Белгородом при обстреле 14-летнему подростку оторвало часть руки

Под Белгородом в поселке Разумное во время атаки украинских боевиков в результате попадания осколков в частный жилой дом пострадали два человека. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, 14-летнему подростку оторвало часть руки.

Кроме того, ребенок получил осколочные ранения ноги и грудной клетки. Ему сейчас оказывают помощь врачи детской областной клинической больницы.

Также пострадала и мама подростка. У нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног.

Губернатор отметил, что ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии.