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Под Белгородом при обстреле 14-летнему подростку оторвало часть руки

Ребенок также получил осколочные ранения ноги и грудной клетки.
Сергей Лебедев 2024-03-19 12:47:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Под Белгородом в поселке Разумное во время атаки украинских боевиков в результате попадания осколков в частный жилой дом пострадали два человека. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, 14-летнему подростку оторвало часть руки.

Кроме того, ребенок получил осколочные ранения ноги и грудной клетки. Ему сейчас оказывают помощь врачи детской областной клинической больницы.

Также пострадала и мама подростка. У нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног.

Губернатор отметил, что ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии.

#в стране и мире #белгородская область #ранение #больница #ребенок #подросток #рука #Вячеслав Гладков #разумное
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