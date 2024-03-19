Воробьев заявил, что на ремонт котельных в Подмосковье выделят 10 млрд рублей

Во всех городских округах Московской области проверили состояние тепловых и электрических сетей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что уже разработан план по проведению ремонтных работ к новому осенне-зимнему сезону.

«За последние два месяца были проведены штабы по каждому без исключения муниципалитету. Цель - аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией», - передает его слова телеканал «360».

Он добавил, что подмосковные власти наладили тесное сотрудничество с федеральным правительством, министерствами жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области, а также с профильными вице-премьерами и Государственной думой.

Воробьев отметил, что на модернизацию тепловых пунктов, котельных и устранение аварийных участков будет выделено не менее 10 миллиардов рублей, подчеркнув, что «стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло-, водо- и электроснабжения».