МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воробьев заявил, что на ремонт котельных в Подмосковье выделят 10 млрд рублей

Губернатор Московской области отметил, что стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло-, водо- и электроснабжения.
Максим Крюков 2024-03-19 12:12:01
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Во всех городских округах Московской области проверили состояние тепловых и электрических сетей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что уже разработан план по проведению ремонтных работ к новому осенне-зимнему сезону.

«За последние два месяца были проведены штабы по каждому без исключения муниципалитету. Цель - аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией», - передает его слова телеканал «360».

Он добавил, что подмосковные власти наладили тесное сотрудничество с федеральным правительством, министерствами жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области, а также с профильными вице-премьерами и Государственной думой.

Воробьев отметил, что на модернизацию тепловых пунктов, котельных и устранение аварийных участков будет выделено не менее 10 миллиардов рублей, подчеркнув, что «стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло-, водо- и электроснабжения».

#Подмосковье #Московская область #модернизация #Инвестиции #Ремонт #Андрей Воробьев #котельные
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 